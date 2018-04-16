Возбуждено уголовное дело по факту избиения водителя скорой помощи в Екатеринбурге

13:00 | 17.04.2018

Инцидент произошел вечером 15 апреля. Бригада скорой помощи прибыла на вызов на улицу Пехотинцев. Фельдшеры поднялись в квартиру, а водитель — мужчина 1961 года рождения — остался в служебном автомобиле. В это время двое находящихся неподалеку нетрезвых молодых людей стали провоцировать конфликт с сотрудником скорой помощи. Один из них несколько раз ударил водителя. К счастью, обошлось только ушибами и ссадинами.



Вскоре задержали подозреваемых — местных жителей 1998 и 1992 года рождения. В отношении последнего возбуждено уголовное дело по статье «Побои», сообщает отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.





Фото: big-rostov.ru