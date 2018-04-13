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11:07 | 17.04.2018
Уральские связисты выяснили, как понравиться HR-менеджеру в соцсетях
Чаще всего при подборе кадров рекрутеры смотрят аккаунты соискателей «ВКонтакте». Соцсеть лидирует по количеству пользователей и является самой популярной среди абонентов «МегаФона» на Урале: 65 % интернет-активных клиентов оператора заходят на m.vk.com ежедневно. Активнее других информацию в аккаунтах заполняют в Пермском крае. По данным связистов, объем трафика на одного абонента здесь выше, чем в Курганской или Челябинской областях.
HR-менеджеры не оставляют без внимания и профили кандидатов в Instagram. По данным оператора, загружать информацию здесь предпочитают свердловчане, тюменцы, жители Югры и Ямала. Учитываются и сведения, указанные в «Одноклассниках»: фото и видео чаще других сюда постят курганцы. Их догоняют югорчане, следом челябинцы и тюменцы.
«Мобильные приложения стали уже полноценным средством поиска сотрудников, а составление мнения о кандидате с учетом его активности и контента в соцсетях — один из ключевых HR-трендов. Чтобы в онлайн-пространстве заинтересовать работодателя, рекомендую соблюдать несколько правил», — отметила директор по персоналу «МегаФона» на Урале Ольга Бобылева.
1. Желательно, чтобы информация в соцсетях была достоверна и совпадала с другими данными, размещенными в открытых источниках.
2. Заполняйте раздел «Мои интересы»: группы, любимые книги, увлечения. Если они относятся к вашей профессиональной деятельности, работодатель это отметит.
3. Не забывайте ставить геотеги на деловых мероприятиях, конференциях. А фото с курсов и тренингов станут дополнительным подтверждением вашей квалификации и готовности к развитию.
4. Хотите лучше подготовиться к собеседованию? Найдите аккаунты компании в соцсетях. Зачастую там можно увидеть интересные вакансии, а по формату обратной связи с клиентами — понять приоритеты будущего работодателя.
© «Вечерние Ведомости»
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