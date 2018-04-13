Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 16 апреля 2018 года

10:42 | 17.04.2018

За прошедшие сутки с 08:00 16.04.2018 до 08:00 17.04.2018 на территории Свердловской области зарегистрировано 131 преступление.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 89 противоправных деяний. Из них одно убийство, семь изнасилований, одно разбойное нападение, шесть грабежей, 27 краж чужого имущества, в том числе три квартирных, одно мошенничество, три факта незаконного оборота наркотиков, в том числе один факт сбыта.



За прошедшие сутки на территории области произошло 5 ДТП с пострадавшими, в которых 3 человека погибли, еще 9 человек получили травмы различной степени тяжести, в том числе один ребенок.



За минувшие сутки на территории Свердловской области проведено пять мероприятий, в которых приняли участие 330 человек. Для обеспечения охраны порядка задействовались 22 сотрудника органов внутренних дел, 4 работника частных охранных организаций, 2 бойца Росгвардии. Нарушений общественного порядка не допущено.



Фото и информация: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области