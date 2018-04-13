Свердловские депутаты обратятся в Госдуму с просьбой поддержать молочное производство

10:25 | 17.04.2018

Депутаты Заксобрания Свердловской области обратятся в Госдуму с просьбой увеличить господдержку для производителей молока.



Напомним, что в этом году в регионе сложилась трудная ситуация на рынке молока. Молокоперерабатывающие предприятия стали отказывать сельхозтоваропроизводителям в приеме сырья из-за его переизбытка. Началось снижение закупочных цен.



Для стабилизации ситуации свердловские парламентарии предлагают установить квоты на импорт пальмового масла и сухого молока, а также провести кампанию по выявлению фальсификата. Еще одна мера, которая должна помочь производителям, связана также с поддержкой социально незащищенных слоев населения. Им предлагается выделять средства на покупку молочной продукции. Кроме того, молоко можно выдавать школьникам в качестве дополнительного питания.





Фото: ritmeurasia.org