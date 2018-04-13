В Свердловской области пройдут трехдневные учения МЧС

09:48 | 17.04.2018

Свердловская область принимает участие во Всероссийской тренировке по ликвидации последствий ЧС природного характера. Учения будут продолжаться три дня.



Так, сегодня, 17 апреля, тренировка будет посвящена штабной работе: отработке приведения в готовность всех подразделений системы РСЧС (Российская единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций), организации работы комиссий по ЧС, межведомственных штабов, оперативных групп и так далее.



18 апреля пройдет тренировка по ликвидации ЧС, связанных с паводками.



— Это в первую очередь проведение мониторинга сложившейся обстановки, проведение превентивных мероприятий по созданию и укреплению дамб, развертывание пунктов временного размещения для эвакуируемого населения, проведение работ по спасению людей, оказавшихся в подтопленных районах, с применением авиации и маломерных судов, организация откачки воды с подтопленных домов, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.



19 апреля будет отрабатываться работа по ликвидации ЧС, вызванных природными пожарами.





Фото: www.kazan.kp.ru