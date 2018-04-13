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09:48 | 17.04.2018

В Свердловской области пройдут трехдневные учения МЧС

Свердловская область принимает участие во Всероссийской тренировке по ликвидации последствий ЧС природного характера. Учения будут продолжаться три дня.

Так, сегодня, 17 апреля, тренировка будет посвящена штабной работе: отработке приведения в готовность всех подразделений системы РСЧС (Российская единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций), организации работы комиссий по ЧС, межведомственных штабов, оперативных групп и так далее.

18 апреля пройдет тренировка по ликвидации ЧС, связанных с паводками.

— Это в первую очередь проведение мониторинга сложившейся обстановки, проведение превентивных мероприятий по созданию и укреплению дамб, развертывание пунктов временного размещения для эвакуируемого населения, проведение работ по спасению людей, оказавшихся в подтопленных районах, с применением авиации и маломерных судов, организация откачки воды с подтопленных домов, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

19 апреля будет отрабатываться работа по ликвидации ЧС, вызванных природными пожарами.


Фото: www.kazan.kp.ru

© «Вечерние Ведомости»

 


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