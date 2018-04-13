В результате прорыва водовода на улице Малышева образовалась река

09:46 | 17.04.2018

Сегодня, 17 апреля, утро на улице Малышева началось с потопа: произошла очередная коммунальная авария. Вода бурно разлилась по улице Малышева.



Как сообщили в пресс-службе городского Водоканала, сигнал об аварии поступил в 05:30. Причиной аварии послужило повреждение трубы диаметром 250 мм в районе перекрестка Малышева — Гагарина. Задвижки были закрыты, водоснабжение прекращено. Без воды остались около шести домов.



Приступить к ремонту повреждения специалисты Водоканала смогут только после того, как будет убран киоск «Роспечати», находящийся, судя по всему, прямо над местом прорыва трубы.



Фото: eanews.ru