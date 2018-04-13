Четыре года получил уралец, напавший с ножом на полицейского

09:30 | 17.04.2018

Житель деревни Заимка Верхотурского района Борис Красников приговорен к четырем годам строгого режима за применение насилия в отношении представителя власти.



В феврале текущего года сосед мужчины вызвал полицию, так как тот, будучи в состоянии алкогольного опьянения, пытался зайти в его дом. Прибывший на место начальник отделения уголовного розыска отдела полиции № 33 межмуниципального отдела МВД России «Новолялинский» хотел вразумить неадекватного Красникова, но тот неожиданно напал на него с ножом. К счастью, сотрудник полиции не пострадал и обезвредил дебошира.



Отметим, что приговор вступит в силу через 10 дней.





Фото: 7info.ru