В ДТП на ВИЗе один человек погиб и трое получили травмы

Сегодня утром произошло ДТП на перекрестке улиц Крауля — Токарей. На повороте столкнулись Peugeot Boxer и Daewoo Nexia, передает пресс-служба «СОВЫ».В результате водитель Daewoo Nexia скончался на месте. Трое человек, которые ехали в Peugeot, получили травмы и были доставлены в больницу.Обстоятельства ДТП выясняются.