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09:15 | 17.04.2018

В ДТП на ВИЗе один человек погиб и трое получили травмы

Сегодня утром произошло ДТП на перекрестке улиц Крауля — Токарей. На повороте столкнулись Peugeot Boxer и Daewoo Nexia, передает пресс-служба «СОВЫ».

В результате водитель Daewoo Nexia скончался на месте. Трое человек, которые ехали в Peugeot, получили травмы и были доставлены в больницу.

Обстоятельства ДТП выясняются.

В ДТП на ВИЗе один человек погиб и трое получили травмы

© «Вечерние Ведомости»

 


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