Региональное отделение «Справедливой России» определилось с депутатом в ЗакСо

22:58 | 16.04.2018

В региональном отделении партии «Справедливая Россия» мандат депутата Законодательного Собрания был передан Егору Шаламовских. Напомним, ранее этот пост занимал депутат Евгений Лобов.



Егор Шаламовских выдвигался кандидатом в депутаты от «Справедливой России» по Железнодорожной территориальной группе в 2016 году. Сейчас он возглавляет ООО «12 технологий».



Напомним, предшественник Шаламовских - Евгений Лобов сложил свои полномочия досрочно, уже 3 апреля он покинул ранее занимаемую должность.



Фото: interdek.net