Нарушителей противопожарных правил в Свердловской области будут выявлять с воздуха

20:38 | 16.04.2018

Первые очаги природных пожаров в Свердловской области ожидают уже в конце апреля. При этом возгорания наиболее вероятны в южных и восточных районах области.



В целях ограничения посещения лесной зоны сотрудниками полиции, МЧС и лесниками организовано патрулирование. Нарушителей противопожарных правил будут выявлять с помощью беспилотников, количество которых в этом году увеличат в пять раз. Мониторить пожарную обстановку будут 39 беспилотников МЧС и Росгвардии.



Напомним, особый противопожарный режим действует уже в пяти муниципальных образованиях: в Полевском и Каменск-Уральском, Чкаловском и Верх-Исетском районах Екатеринбурга, Слободо-Туринском сельском поселении и Туринском городском округе.



Фото: weather.com