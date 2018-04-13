Школу Екатеринбурга закроют на неделю из-за нескольких случаев кишечной инфекции

20:15 | 16.04.2018

В екатеринбургской школе № 85 на неделю изменится расписание в связи с несколькими случаями острой кишечной инфекцией.



Согласно данным пресс-службы регионального управления Роспотребнадзора, случаи заражения были единичными и не связанными между собой. Однако чтобы инфекция не распространилась на других учеников школы, администрацией учреждения было принято перевести начальные классы на дистанционное обучение.



Известно, что сейчас управление Роспотребнадзора разбирается, что стало причиной возникновения и распространения инфекции.



Фото: ivan4.ru