УГМК получит госконтракт на строительство трамвайной ветки до Верхней Пышмы

20:00 | 16.04.2018

Инженерно-строительный центр УГМК получит госконтракт на строительство трамвайной ветки из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму. Примечательно, что заявка УГМК была единственной, но при этом она соответствовала всем требованиям.



Согласно данным документации, заказчиками выступают управления капитального строительства Екатеринбурга и Верхней Пышмы. Заказчиком работ на сумму около 1 млрд 388 млн рублей является администрация Екатеринбурга, а администрация Верхней Пышмы — на сумму около 832 млн рублей. При этом средства будут выплачены из бюджетов муниципалитетов.



Напомним, первый конкурс по выбору подрядчика сорвался в марте 2018 года, но и тогда заявка от УГМК была единственной, однако она была признана несоответствующей требованиям. А на втором аукционе стоимость контракта выросла с 2 миллиардов 124 миллионов до 2 миллиардов 220 миллионов.



Фото: cdn.fishki.net

