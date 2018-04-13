Новости дня
17:51 | 16.04.2018
На «Весне карьеры» в Екатеринбурге установят трехметровую трудовую книжку
В рамках мероприятия будет установлен арт-объект — трехметровая трудовая книжка, на которой каждый сможет оставить запись.
— Мы решили сделать сюрприз для наших студентов и недавних выпускников, которые еще не начали свою профессиональную деятельность. На «Весне карьеры» мы установим трехметровую трудовую книжку, и каждый сам сможет оставить в ней свою первую запись, — рассказали организаторы.
Фото: пресс-служба УрФУ
© «Вечерние Ведомости»
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