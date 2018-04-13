На «Весне карьеры» в Екатеринбурге установят трехметровую трудовую книжку

17:51 | 16.04.2018

18 апреля на площадке Ельцин-центра состоится «Весна карьеры», в которой примут участие работодатели, эксперты, кадровые агентства, образовательные учреждения и, конечно, молодежь. Соискатели могут пройти здесь собеседование, а также получить приглашение на стажировку. Кроме того, запланированы панельные сессии, лекции и мастер-классы.



В рамках мероприятия будет установлен арт-объект — трехметровая трудовая книжка, на которой каждый сможет оставить запись.



— Мы решили сделать сюрприз для наших студентов и недавних выпускников, которые еще не начали свою профессиональную деятельность. На «Весне карьеры» мы установим трехметровую трудовую книжку, и каждый сам сможет оставить в ней свою первую запись, — рассказали организаторы.





Фото: пресс-служба УрФУ