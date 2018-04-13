Зрители матча «Урал» — «Спартак» установили интернет-рекорд

17:02 | 16.04.2018

Поклонники футбола установили интернет-рекорд в столице Урала. По данным «МегаФона», всего за пару часов они отправили в глобальную сеть свыше 200 тысяч мегабайт с главной спортивной площадки города.



Во время открытия «Екатеринбург Арены» и матча «Урал» — «Спартак» в воскресенье вечером объем трафика увеличился сразу в 14 раз по сравнению с обычным выходным.



Проверить мобильную готовность стадиона и своими глазами увидеть матч захотели не только москвичи и екатеринбуржцы. Связисты зафиксировали гостей со смартфонами из Челябинска, Тюмени, Сургута, Сыктывкара, Ижевска, Нижнего Тагила, Новоуральска и Каменска-Уральского. Они вели прямые эфиры, отправляли фото и видео со скоростью до 150 Мбит/с.



Чтобы гарантировать болельщикам уверенный прием и быстрый интернет, инженеры «МегаФона» провели масштабные работы по улучшению качества связи на стадионе, а за работой телеком-услуг следила бригада технических специалистов.



«Футбол — это эмоции и драйв, которыми хочется поделиться здесь и сейчас. Поэтому за игрой болельщики наблюдали со смартфонами в руках. Не случайно о забитых голах и исторической победе «Урала» многие узнавали именно из социальных сетей. Конечно, в такие моменты интернет должен летать. Мы подготовили его, а фанаты, в свою очередь, подготовили смартфоны. Они перешли на скорости 4G — 90 % всего трафика было передано именно там», — отметил технический директор «МегаФона на Урале Антон Щербаков.



Помимо активности в глобальной паутине, гости стадиона не забывали звонить близким. В среднем за время матча болельщик с зеленой сим-картой успел совершить три звонка, которые длились три минуты.



Напомним, встреча екатеринбургского «Урала» и московского «Спартака» состоялась вчера и закончилась победой хозяев поля со счетом 2:1.