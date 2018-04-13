В пяти муниципалитетах Свердловской области введен особый противопожарный режим

16:58 | 16.04.2018

Особый противопожарный режим введен в пяти муниципалитетах Свердловской области: Екатеринбурге (Чкаловский и Верх-Исетский районы), Полевском, Каменске-Уральском, а также в Слободо-Туринском районе и Туринском городском округе, передает «МК-Урал» со ссылкой на замначальника ГУ МЧС России по Свердловской области Максима Пинчугова.



Напомним, что во время действия особого противопожарного режима жителям запрещено ходить в лес.





Фото: mayak-gazeta.ru