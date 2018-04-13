Жильцы дома на улице Бородина, где произошел взрыв, вернулись в свои квартиры

Жильцам пятиэтажки на Бородина, где сегодня произошел взрыв, разрешили вернуться в квартиры.— После проведения осмотра жилого дома специалисты пришли к выводу, что повреждений конструкции не имеют, опасности для населения нет, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.Напомним, что взрывной волной в квартире выбило стекла. Произошел пожар, который в настоящее время ликвидирован. Из здания эвакуировали семь человек, в том числе двоих детей. Предварительная причина произошедшего — самовольная замена газовой плиты.— В данной квартире проживают арендаторы. Женщина уже призналась, что накануне они купили газовую плиту и ее сожитель самостоятельно установил ее, что привело к утечке газа, — рассказали в пресс-службе «Екатеринбурггаза».К счастью, в результате ЧП никто не пострадал.