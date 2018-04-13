Свердловская область начнет поставлять медицинское оборудование во Вьетнам

15:33 | 16.04.2018

В ходе 28-й международной многоотраслевой выставки «VIETNAM EXPO 2018» в Ханое удалось достигнуть договоренностей о поставках высокотехнологичной продукции Свердловской области во Вьетнам.



Речь идет об оборудовании для искусственной вентиляции легких и мониторинга жизненно важных функций человека производства «Тритон-ЭлектроникС».



— Результатом поездки стало соглашение с дистрибьютором о поставке нашего медицинского оборудования на сумму порядка 100 тысяч долларов США. В настоящий момент техника проходит госрегистрацию в министерстве здравоохранения Вьетнама. Поставки мы планируем начать с июня 2018 года, — рассказал директор департамента ВЭД «Тритон-ЭлектроникС» Антон Юзефович.





Фото: vesti22.tv