Новости дня
15:16 | 16.04.2018
ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области с 13 апреля по 15 апреля 2018 года
Так, 13 апреля в 13:18 в Екатеринбурге на улице Волгоградской водитель автомашины Тойота Хайлюкс не выбрал безопасную скорость движения и допустил наезд на стоящую автомашину Хендэ Санта Фе.
В результате ДТП водитель Хендэ в 19:00 самостоятельно обратилась в травмпунк №2, ГКБ № 36 г. Екатеринбурга, где ей поставили диагноз: повреждения связок ШОП.
13 апреля в 14:50 в городе Заречном на улице Октябрьской женщина, водитель автомашины Мазда не предоставила преимущества в движении пешеходу переходившей проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, после чего с места ДТП скрылась, в ходе оперативно розыскных мероприятий водитель автомобиля найдена.
В результате ДТП пешеход девушка 2001 года рождения в 17:25 самостоятельно обратилась в ЦРБ «Белоярский» где ей был поставлен диагноз: ушиб левой лопаточной области, ушиб поясничной области.
13 апреля в 15:45 в Полевском на перекрёстке улиц Ильича – Калинина водитель автомашины ВАЗ-21093 при повороте налево не предоставил преимущества в движении автомашине ЛАДА-217230 двигающемуся со встречного направления прямо, после чего автомашину ЛАДА-217230 отбросило на автомашину ЛАДА-2170.
В результате ДТП водитель ЛАДА-217230 получил травму: ушибленная рана головы.
13 апреля в 21:05 на 29 км автодороги Екатеринбург – Первоуральск женщина, водитель автомашины Джили МК допустила наезд на пешехода, двигающегося по проезжей части дороги в попутном направлении движению транспортного средства.
В результате ДТП пешеход мужчина 1987 года рождения получил травмы: ОЧМТ, перелом свода и основания черепа, ушиб головного мозга.
14 апреля в 14:00 поселке Монетный на улице Пушкина водитель автомашины Ваз 21102 двигаясь по дворовой территории задним ходом, допустил наезд на пешехода, после чего с места ДТП скрылся, позже был найден и задержан.
В результате ДТП пешеход женщина 1936 года рождения самостоятельно обратилась в ЦГБ г. Березовского с диагнозом СГМ, перелом шестого ребра справа, госпитализирована.
14 апреля в 16:00 в Ревде на улице Максима Горького водитель автомашины Ваз 21063 при движении задним ходом на прилегающей территории не убедился в безопасности маневра и допустил наезд на пешехода, двигающегося справа налево по ходу движения автомашины.
В результате ДТП пешеход женщина 1954 года рождения получила травмы: ссадины мягких тканей конечностей, амбулаторное лечение.
14 апреля в 21:45 в Нижнем Тагиле на проспекте Ленина водитель автомашины Ниссан Санни двигаясь по проспекту Ленина не правильно выбрал скорость, не обеспечил постоянный контроль за движением автомашины, выехал на полосу дороги предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автомашиной ВАЗ 21102 которая двигалась во встречном направлении.
В результате ДТП водитель автомашины Ниссан Санни получил травмы: СГМ, ушиб лба, ушиб правого коленного сустава, госпитализирован в ЦГБ №3. Водитель автомашины ВАЗ 21102 получил травмы: перелом правого надколенника, госпитализирован в ЦГБ №3.
15 апреля в 11:30 в Сухом Логу на улице Белинского водитель мотоцикла Ямаха Роадлинер не правильно выбрал дистанцию до впереди движущейся автомашины Луидор-2250.
В результате ДТП: водитель мотоцикла Ямаха Роадлинер доставлен в ГБ, диагноз: открытый перелом левой лодыжки, ушиб грудной клетки.
15 апреля в 12:20 в Нижних Сергах на улице Победы водитель мотоцикла Кавасаки не правильно выбрал скорость движения, допустил съезд с проезжей части на правую обочину походу движения с последующим опрокидыванием.
В результате ДТП: водитель мотоцикла Кавасаки доставлен в ГБ, диагноз: перелом левой ключицы, СГМ.
15 апреля в 20:15 на 80 км автодороги Екатеринбург – Реж – Алапаевск водитель автомашины Ниссан Микра при выезде с прилегающей территории не предоставил преимущества в движении автомашине Лада Гранта.
В результате ДТП: водитель автомашины Лада Гранта самостоятельно обратился в ГБ, диагноз: СГМ, ЗЧМТ.
С 13 апреля по 15 апреля выявлено нарушений ПДД:
Водителей в состоянии алкогольного опьянения— 148
Выезд на полосу встречного движения — 135
Непредоставление преимущества пешеходам — 796
Нарушения водителями маршрутного транспорта — 113
Нарушение правил перевозки детей-пассажиров — 272
Не использование ремней безопасности — 2398
Фото и информация с сайта УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
15:16 | 16.04.2018
ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области с 13 апреля по 15 апреля 2018 года
15:08 | 16.04.2018
В Полевском вынесли приговор директору предприятия, где долгое время не платили зарплату
15:07 | 16.04.2018
Уроженцу Азербайджана запретили строить павильоны в Перми
14:53 | 16.04.2018
На свердловской железной дороге сошел с рельсов электровоз
14:26 | 16.04.2018
Евгений Куйвашев дал ряд поручений на основании жалоб свердловчан
13:57 | 16.04.2018
В квартире на улице Бородина произошел взрыв
13:42 | 16.04.2018
В Екатеринбурге открыта регистрация на «Майскую прогулку — 2018»
13:38 | 16.04.2018
В Прикамье 17 апреля пройдет проверка готовности систем оповещения
13:23 | 16.04.2018
#прибираемЕкб: мэрия уральской столицы запустила в соцсетях фотоконкурс о весенней уборке города
12:39 | 16.04.2018
Неделя в Перми будет холодной
12:00 | 16.04.2018
В Екатеринбурге пройдет ярмарка мастеров «Иван-да-Марья»
11:37 | 16.04.2018
Свердловчанка дала дочери необычное отчество
11:27 | 16.04.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 15 апреля 2018 года
11:26 | 16.04.2018
Свердловский областной суд оставил в СИЗО братьев Карапетянов
10:42 | 16.04.2018
Урал станет местом проведения Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин
10:20 | 16.04.2018
На Урале менеджер турагентства похитила деньги 17 клиентов
09:58 | 16.04.2018
В Екатеринбург отправляются четыре «Золотые маски»
09:28 | 16.04.2018
В ДТП на проспекте Космонавтов погиб молодой человек
09:12 | 16.04.2018
Прокуратура через суд добивается ремонта дороги в Артемовском районе
17:42 | 15.04.2018
Двоих мужчин жестоко избили бутылкой в Екатеринбурге
16:10 | 15.04.2018
В дни ЧМ-2018 в Екатеринбурге для болельщиков споют рок-звезды
14:40 | 15.04.2018
Пиковая загруженность пермских парковок в этом году составила 92 %
14:38 | 15.04.2018
В среду пермяков приглашают на ярмарку временных и сезонных работ «Приходите! Есть работа!»
13:14 | 15.04.2018
В Екатеринбурге стартовала запись детей в учреждения культуры дополнительного образования
12:53 | 15.04.2018
Десятилетняя фигуристка из Екатеринбурга получила травму на съемках шоу Первого канала
12:31 | 15.04.2018
Ограничения для большегрузов введены на дорогах Свердловской области
11:46 | 15.04.2018
В двух городских округах Свердловской области проходят выборы депутатов
11:41 | 15.04.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 14 апреля 2018 года
11:13 | 15.04.2018
Умер журналист информационного агентства «Новый день» Максим Бородин
10:42 | 15.04.2018
Около 2300 человек в Екатеринбурге проверили уровень своей грамотности на «Тотальном диктанте»
20:41 | 14.04.2018
Юношеский состав «Автомобилиста» взял первое место на чемпионате России
19:41 | 14.04.2018
Вопиющая наглость: в Екатеринбурге разыскивают человека, укравшего телефон с пункта досмотра на вокзале
18:27 | 14.04.2018
Акцию по сбору подписей около Театра эстрады провели екатеринбургские зоозащитники
16:46 | 14.04.2018
Екатеринбург готовится к приезду семитысячной армии фанатов «Спартака»
15:20 | 14.04.2018
Гранату в кухонном шкафу нашел один из жителей Березовского
14:10 | 14.04.2018
В реновации краевой столицы готовы принять участие японские и краснодарские девелоперы