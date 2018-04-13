ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области с 13 апреля по 15 апреля 2018 года

Согласно данным УГИБДД по Свердловской области, с 13 апреля по 15 апреля произошло 10 ДТП с пострадавшими, в результате которых 11 человек получили травмы различной степени тяжести.Так,в Екатеринбурге на улице Волгоградской водитель автомашины Тойота Хайлюкс не выбрал безопасную скорость движения и допустил наезд на стоящую автомашину Хендэ Санта Фе.В результате ДТП водитель Хендэ в 19:00 самостоятельно обратилась в травмпунк №2, ГКБ № 36 г. Екатеринбурга, где ей поставили диагноз: повреждения связок ШОП.в городе Заречном на улице Октябрьской женщина, водитель автомашины Мазда не предоставила преимущества в движении пешеходу переходившей проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, после чего с места ДТП скрылась, в ходе оперативно розыскных мероприятий водитель автомобиля найдена.В результате ДТП пешеход девушка 2001 года рождения в 17:25 самостоятельно обратилась в ЦРБ «Белоярский» где ей был поставлен диагноз: ушиб левой лопаточной области, ушиб поясничной области.в Полевском на перекрёстке улиц Ильича – Калинина водитель автомашины ВАЗ-21093 при повороте налево не предоставил преимущества в движении автомашине ЛАДА-217230 двигающемуся со встречного направления прямо, после чего автомашину ЛАДА-217230 отбросило на автомашину ЛАДА-2170.В результате ДТП водитель ЛАДА-217230 получил травму: ушибленная рана головы.на 29 км автодороги Екатеринбург – Первоуральск женщина, водитель автомашины Джили МК допустила наезд на пешехода, двигающегося по проезжей части дороги в попутном направлении движению транспортного средства.В результате ДТП пешеход мужчина 1987 года рождения получил травмы: ОЧМТ, перелом свода и основания черепа, ушиб головного мозга.0 поселке Монетный на улице Пушкина водитель автомашины Ваз 21102 двигаясь по дворовой территории задним ходом, допустил наезд на пешехода, после чего с места ДТП скрылся, позже был найден и задержан.В результате ДТП пешеход женщина 1936 года рождения самостоятельно обратилась в ЦГБ г. Березовского с диагнозом СГМ, перелом шестого ребра справа, госпитализирована.в Ревде на улице Максима Горького водитель автомашины Ваз 21063 при движении задним ходом на прилегающей территории не убедился в безопасности маневра и допустил наезд на пешехода, двигающегося справа налево по ходу движения автомашины.В результате ДТП пешеход женщина 1954 года рождения получила травмы: ссадины мягких тканей конечностей, амбулаторное лечение.в Нижнем Тагиле на проспекте Ленина водитель автомашины Ниссан Санни двигаясь по проспекту Ленина не правильно выбрал скорость, не обеспечил постоянный контроль за движением автомашины, выехал на полосу дороги предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автомашиной ВАЗ 21102 которая двигалась во встречном направлении.В результате ДТП водитель автомашины Ниссан Санни получил травмы: СГМ, ушиб лба, ушиб правого коленного сустава, госпитализирован в ЦГБ №3. Водитель автомашины ВАЗ 21102 получил травмы: перелом правого надколенника, госпитализирован в ЦГБ №3.в Сухом Логу на улице Белинского водитель мотоцикла Ямаха Роадлинер не правильно выбрал дистанцию до впереди движущейся автомашины Луидор-2250.В результате ДТП: водитель мотоцикла Ямаха Роадлинер доставлен в ГБ, диагноз: открытый перелом левой лодыжки, ушиб грудной клетки.в Нижних Сергах на улице Победы водитель мотоцикла Кавасаки не правильно выбрал скорость движения, допустил съезд с проезжей части на правую обочину походу движения с последующим опрокидыванием.В результате ДТП: водитель мотоцикла Кавасаки доставлен в ГБ, диагноз: перелом левой ключицы, СГМ.на 80 км автодороги Екатеринбург – Реж – Алапаевск водитель автомашины Ниссан Микра при выезде с прилегающей территории не предоставил преимущества в движении автомашине Лада Гранта.В результате ДТП: водитель автомашины Лада Гранта самостоятельно обратился в ГБ, диагноз: СГМ, ЗЧМТ.Водителей в состоянии алкогольного опьянения— 148Выезд на полосу встречного движения — 135Непредоставление преимущества пешеходам — 796Нарушения водителями маршрутного транспорта — 113Нарушение правил перевозки детей-пассажиров — 272Не использование ремней безопасности — 2398Фото и информация с сайта УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.