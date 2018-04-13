В Полевском вынесли приговор директору предприятия, где долгое время не платили зарплату

15:08 | 16.04.2018

В Полевском вынесли приговор директору ООО «Уральская производственная компания» Андрею Ионасу, которого признали виновным в невыплате зарплаты.



- В период с июля по октябрь 2016 года Ионас, из корыстной и иной личной заинтересованности, частично не выплатил свыше трех месяцев, а также полностью свыше двух месяцев заработную плату и пособия работникам предприятия, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.



В итоге суд приговорил Ионаса к штрафу в 300 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.





Фото: vca-tuva.ru