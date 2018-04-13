Евгений Куйвашев дал ряд поручений на основании жалоб свердловчан

14:26 | 16.04.2018

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел личный прием граждан и дал в связи с этим ряд поручений.



Так, учитель физкультуры из поселка Красноармеец (Нижнесергинский район) попросил восстановить стадион.



«Будем делать футбольное поле, трибуны на 1000 мест, площадки для стритбола, футбола и волейбола, хорошую workout-площадку, освещение и т. п. Примерно 35 млн рублей уйдет», — написал губернатор в Instagram.



Также Евгений Куйвашев дал поручения по ремонту больницы в Качканаре, организации пешеходного перехода на улицах Калинина — Гагарина — Железнодорожников в Богдановиче, ремонту дороги от Береговой — Ленина до Вайнера — Кольцевой в Первоуральске.



Кроме того, главе региона пожаловались на освещение на улице Чапаева в Арамиле и на проблемы с водоснабжением в селе Колчедан (Каменский район), где необходим капитальный ремонт трубопровода.



«Знаю, что проблем в каждом муниципалитете хватает. Стараемся решать и помогать. Не все получается быстро и сразу, но все-таки многое удается. Тут очень важно, чтобы жители проявляли инициативу, писали обращения, разговаривали с должностными лицами. Государственная машина большая, иногда не очень поворотливая, но когда есть неравнодушные и настойчивые граждане, направить ее работу в нужном направлении проще», — отметил глава региона.





Фото: Евгений Куйвашев/Instagram