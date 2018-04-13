прибираемЕкб: мэрия уральской столицы запустила в соцсетях фотоконкурс о весенней уборке города

13:23 | 16.04.2018

Администрация Екатеринбурга организовала фотоконкурс, посвященный весенней уборке города. Жителям предлагают размещать свои снимки в социальных сетях «ВКонтакте», Facebook, Instagram или «Одноклассники» с хештегом #прибираемЕкб.



Конкурс завершится 27 апреля. Трое победителей получат ценные призы. При этом лучшие снимки будут отбирать по количеству лайков.





Фото: ptzgovorit.ru