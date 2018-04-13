Евгений Куйвашев поздравил уральских артистов — лауреатов «Золотой маски»

12:57 | 16.04.2018

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил артистов театров, получивших награды национальной театральной премии «Золотая маска».



Напомним, что екатеринбургские театры взяли четыре «Золотые маски». Церемония вручения прошла накануне в Большом театре в Москве.



Опера «Пассажирка» Екатеринбургского театра оперы и балета получила награды в номинациях «Работа дирижера» (Оливер фон Дохнаньи) и «Лучшая женская роль» (Надежда Бабинцева).



— Две награды, которых удостоены Надежда Бабинцева за лучшую женскую роль и Оливер фон Дохнаньи за лучшую работу дирижера в опере «Пассажирка», являются достойным продолжением череды блестящих побед Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета, признанием мастерства, таланта и художественной убедительности уральского коллектива. Мы гордимся тем, что из года в год коллектив театра подтверждает статус одного из сильнейших в стране, радует уральских зрителей талантливыми премьерами, высокохудожественными образцами музыкального искусства, — отметил Евгений Куйвашев.



Также Актриса Анастасия Ермолаева (спектакль «Микадо» Свердловского театра музыкальной комедии) победила в номинации на лучшую женскую роль в оперетте.



— Поздравляю весь творческий коллектив Свердловского театра музыкальной комедии и лично солистку Анастасию Ермолаеву. Искренне горжусь тем, что талант екатеринбургской актрисы получил высокую оценку жюри. Это еще одно убедительное свидетельство выдающегося мастерства уральцев, их уникального дара на универсальном языке театрального искусства говорить со зрителями, заставляя их задуматься об истинных и вечных ценностях, — говорится в поздравлении губернатора.



Кроме того, спектакль «Имаго-ловушка» екатеринбургского театра «Провинциальные танцы» взял маску в номинации «Лучший спектакль/современный танец».



— Поздравляю коллектив театра «Провинциальные танцы» с выдающимся успехом. Ваша постановка «Имаго-ловушка» стала настоящим откровением как для простого зрителя, так и для экспертного жюри и удостоилась заслуженной награды. Самобытный авангардный творческий коллектив на протяжении многих лет удивляет и восхищает публику не только в России, но и в других странах мира. Каждая постановка — это разрыв шаблона, который ломает стереотипное представление о современной хореографии и ее возможностях, — сказал Евгений Куйвашев.





Фото: operanews.ru