Довыборы в думу Артемовского: «Единая Россия» взяла лишь один мандат из трех

12:32 | 16.04.2018

Довыборы в думу Артемовского городского округа, которые состоялись накануне, 15 апреля, показали неспособность местной власти реагировать на политические пертурбации. Из трех округов лишь по одному взял мандат представитель «Единой России» — директор стадиона Дмитрий Сухарев (округ № 6), и то лишь с незначительным отрывом обошедший кандидата от «Справедливой России» Василия Ергашева (заместитель главного редактора «Егоршинских вестей»).



По одномандатному избирательному округу № 16 победу одержал самовыдвиженец Вячеслав Культиков, которому на двух из трех участков проиграла кандидат от «СР» Марина Липенкова.



Удивительная ситуация сложилась в округе № 17. Там за неуказанную судимость был снят близкий к мэрии предприниматель, самовыдвиженец Геннадий Виноградов и остался один кандидат от ЛДПР, 24-летний Анатолий Старостин. Для победы ему надо было набрать больше «за», чем «против». Глава Артемовского Андрей Самочернов, по слухам, договорился о поддержке «соколу Жириновского», но тот даже при таких условиях не смог показать необходимый результат. Таким образом, в округе № 17 придется проводить очередные выборы, устраивая очередное «веселье» на бюджетные деньги.



По данным veved.ru, Андрея Самочернова вызвали «на ковер», сегодня в Артемовский приедут представители регионального отделения «Единой России» и администрации губернатора.



Результаты выборов также показали и полное бессилие оппозиционных парламентских партий. Так, «Справедливая Россия», например, вообще не стала выставлять кандидата в округе № 17, хотя при сложившихся обстоятельствах могла гарантировать себе мандат. Региональное отделение эсеров, по сути, не стало оказывать кандидатам от партии ни финансовую, ни информационную поддержку, что может свидетельствовать об ухудшении позиций регионального отделения под руководством Геннадия Ушакова в преддверии выборов в городскую думу Екатеринбурга.