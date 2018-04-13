Вместо жилого дома свердловчанин получил непригодный фундамент и дырявый забор

12:29 | 16.04.2018

Виталий А. заключил с ООО «УниверсалСпецСтрой» договор о строительстве дома в селе Черноусово (Белоярский район), однако получил только фундамент и забор. При этом фундамент, согласно заключению ООО «Институт проектирования и экспертиз», имел существенные дефекты и оказался полностью непригоден, а забор, сделанный из старой трубы, имел дыры. Кроме того, подрядчик нарушил сроки строительства.



Свердловчанин подал в суд, который в итоге принял решение взыскать с ООО «УниверсалСпецСтрой» 1 млн 632 тысячи рублей, в том числе средства по договору (579 тысяч рублей), неустойку за нарушение сроков строительства (500 тысяч рублей), штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требования потребителя (540 тысяч рублей), а также компенсацию морального вреда (1 тысяча рублей) и судебные расходы (12 тысяч рублей).





Фото: rusplt.ru