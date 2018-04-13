Свердловчанка дала дочери необычное отчество

11:37 | 16.04.2018

Жительница Режа Альмира Давлетханова дала новорожденной дочери не только свое имя, но и отчество (или матчество). Таким образом, девочку зовут Альмира Альмировна, передает «Российская газета».



Дело в том, что женщина воспитывает ребенка одна. Вот она и решила, что справедливо дать ребенку свое имя. При этом в ЗАГСе ничего необычного даже не заметили.



— Есть такие понятия, как чисто мужские и женские имена. Но у многих народов немало имен, которые имеют, так сказать, двойной статус. К таким относятся Альмира и Альмир. Так что у нас даже вопросов к отчеству при регистрации девочки не возникло, — рассказала начальник отдела ЗАГС Железнодорожного района Екатеринбурга Екатерина Дьякова.



Отметим, что ранее екатеринбуржец Сергей Мухлынин стал первым россиянином, который внес имя матери в отчество, правда оно у него двойное — Веро-Викторович.





Фото: «Российская газета»