Свердловский областной суд оставил в СИЗО братьев Карапетянов

11:26 | 16.04.2018

Свердловский областной суд оставил под стражей лидеров этнической группы, промышлявшей в Екатеринбурге автоподставами, — братьев Карапетянов: 34-летнего Карапета и 32-летнего Агаси. Ранее Верх-Исетский районный суд уральской столицы вынес решение о продлении срока содержания под стражей для Карапетянов на срок до 1 июля, но обвиняемые в мошенничестве в сфере автострахования подали апелляционную жалобу. Как сообщили корреспонденту veved.ru в пресс-службе Свердловского областного суда, решение нижестоящей инстанции оставлено без изменения.



Напомним, что братья Карапетяны, а также трое других участников преступной группы были задержаны в пятницу оперативниками ОБОП Управления уголовного розыска полицейского главка и бойцами СОБР второго февраля. Потерпевшей стороной по уголовному делу проходит свердловский филиал страховой компании «ЮжуралАСКО», представители которой и обратились в полицию.



По месту жительства членов группы и в автосервисах были проведены обыски, изъято несколько автомобилей, используемых для фиктивных ДТП с целью получения страховых премий, в том числе Range Rover Vogue, Toyota Camry, Honda Accord, Jeep Grand Cherokee, Audi TT и другие. Всего на счету организованной группы, которая ведет свою деятельность с 2015 года, не менее 70 эпизодов в сфере автомошенничества.