В Свердловской области прошел I Чемпионат по пожарно-спасательному кроссфиту

В Нижнем Тагиле состоялся I Чемпионат по пожарно-спасательному кроссфиту, в котором приняли участие пожарные, спасатели, водители пожарных автомобилей, инструкторы пожарной профилактики, курсанты Уральского института Государственной противопожарной службы МЧС России.Пожарно-спасательный кроссфит представляет собой комплекс упражнений высокой интенсивности: махи гирей весом 24 кг, отжимания с подъемом штанги, многократное переворачивание покрышки от грузовика, перенос двух гирь общим весом 48 кг, буксировку автомобиля весом 2,5 тонны с помощью троса и другое.Победителем стала команда первого отряда Федеральной противопожарной службы по Свердловской области из города Екатеринбурга, которая выполнила все задания за 7 минут 54 секунды. Напомним, что победитель также представит регион на I Международном чемпионате по функциональному силовому многоборью среди пожарных и спасателей МЧС России, который состоится 29 апреля в Иркутске.— Сегодня мы впервые в нашей области проводим соревнования по силовому многоборью среди огнеборцев. Пожарно-спасательный кроссфит — это новые, впечатляющие соревнования, которые набирают популярность среди пожарных и спасателей. Это не просто спортивные упражнения, которые должны выполнять участники мероприятия, это демонстрация физической силы, выносливости, упорства, сноровки и высокого профессионального мастерства сотрудников МЧС, — сказал заместитель начальника ГУ МЧС России по Свердловской области Валерий Казаков.