Урал станет местом проведения Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин

10:42 | 16.04.2018

Первый в истории финал Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин пройдет в марте 2019 года в Нижнем Тагиле (Свердловская область) и Чайковском (Пермский край). Такое решение принял комитет Международной федерации лыжного спорта в Цюрихе, где была презентована российская заявка турне под названием «Синяя птица».



— Мы хорошо знаем музыку Чайковского и постараемся довести прыжки с трамплина в рамках турне «Синяя птица» до подобного совершенства! Мы по-настоящему заботимся, чтобы этот вид спорта развивался, и сделаем все возможное, чтобы организовать соревнования на самом высоком организационном уровне, — отметил министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.



Это первое «турне двух трамплинов» среди женщин, у мужчин есть соревнования «турне четырех трамплинов».