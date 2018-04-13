На Урале менеджер турагентства похитила деньги 17 клиентов

10:20 | 16.04.2018

В Серове будут судить местную жительницу 1975 года рождения, работавшую менеджером турагентства «ИНТУР-С».



По версии следствия, женщина похитила деньги 17 клиентов. Она просто не перечисляла полученные от них средства на счет туроператоров, а забирала себе. Ущерб составил более 1,3 млн рублей.



Сейчас дело передано в суд, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.





Фото: kiddytrip.ru