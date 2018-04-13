В ДТП на проспекте Космонавтов погиб молодой человек

Сегодня утром, около 04:30, произошло ДТП на проспекте Космонавтов, рядом с домом № 46. По предварительным данным, водитель LADA Priora — женщина 1997 года рождения — не справилась с управлением и допустила наезд на столб освещения. В результате погиб пассажир — молодой человек 1997 года рождения, который находился на переднем сиденье. Женщина получила травмы и была доставлена в больницу в тяжелом состоянии.Сейчас по факту ДТП проводится проверка. Как сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу, у женщины-водителя не было прав на управление транспортным средством.