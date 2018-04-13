ТСЖ, обслуживающее элитный жилой дом в Екатеринбурге, банкротят энергетики

01:31 | 16.04.2018

ТСЖ «Высокий берег» обслуживающее одноименный жилой комплекс по адресу ул. Большакова, 25 в Екатеринбурге (высотка на берегу Исети), могут признать банкротом. Соответствующее исковое заявление в Арбитражный суд Свердловской области поступило от поставщика теплоресурсов – ПАО «Т Плюс». Энергетики требуют взыскать с товарищества собственников жилья колоссальную сумму задолженности в размере 21 миллион 159 тысяч рублей.



Это не единственный пример, когда перед ТСЖ/ТСН нависает угроза банкротства. Ранее ПАО «Т Плюс» и АО «Екатеринбургэнергосбыт» обратились с заявлением о признании банкротом ТСЖ «Эльмашевское», а ТСЖ «Латвийская 45», ТСЖ «Подгорная 6» , ТСЖ «Опалихинская, 16» и ТСЖ «Коммунальная 38» были признаны несостоятельными вследствие образовавшейся задолженности перед ресурсниками.



Фото: cdn.n1.ru