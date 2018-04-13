«Спартак» передумал заявлять протест по поводу результата матча с ФК «Урал»

21:21 | 15.04.2018

Встреча ФК «Урал» с московским «Спартаком» на «Екатеринбург Арене» завершилась победой ФК «Урал» — счет 1:2 в пользу местной команды. Однако вскоре после окончания матча «Спартак» решил заявить протест по поводу результата матча. Позже президент «Урала» Григорий Иванов сообщил о том, что подавать протест «Спартак» передумал.



Отметим, претензии «Спартака» касались выхода на замену футболиста «Урала» Андрея Егорычева. У него обнаружились три желтые карточки в первой половине сезона, полученные еще в ПФЛ, и четвертая в матче с «Тосно». Таким образом, в сезоне-2017/18 Егорычев получил четыре желтые карточки, что карается пропуском одного матча. «У нас есть официальное письмо от РФС, где написано, что Егорычев мог играть», — заявил Иванов изданию «Спорт-Экспресс».



Фото: wcssf.org