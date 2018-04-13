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Двоих мужчин жестоко избили бутылкой в Екатеринбурге
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области, сотрудники уголовного розыска и участковый уполномоченный полиции к настоящему моменту уже задержали двух неработающих, ранее судимых мужчин 1985 и 1989 года рождения, которые подозреваются в совершении этого преступления.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК Российской Федерации.
Фото: interesney.net
Ольга Дубровина © «Вечерние Ведомости»
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