Двоих мужчин жестоко избили бутылкой в Екатеринбурге

17:42 | 15.04.2018

Инцидент произошел вчера вечером на улице Софьи Ковалевской в Екатеринбурге. Двое неизвестных избили бутылкой двух мужчин 1971 и 1968 года рождения, после чего похитили у них 6 тыс. рублей.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области, сотрудники уголовного розыска и участковый уполномоченный полиции к настоящему моменту уже задержали двух неработающих, ранее судимых мужчин 1985 и 1989 года рождения, которые подозреваются в совершении этого преступления.



По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК Российской Федерации.



Фото: interesney.net