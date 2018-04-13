В дни ЧМ-2018 в Екатеринбурге для болельщиков споют рок-звезды

16:10 | 15.04.2018

В день первого матча Чемпионата мира по футболу 2018 года на открытии фан-зоны в Екатеринбурге выступит группа «Чайф». Также во время турнира ожидается концерт с участием Земфиры, Дельфина, групп «Сплин» и «Би-2».



«На открытии фан-зоны 14 июня выступит группа «Чайф». Также у нас запланирован большой концерт 8 июля, это неигровой день. На концерте выступят Земфира, «Сплин», «Би-2» и Дельфин», - сообщил СМИ исполнительный директор дирекции городских праздничных мероприятий Илья Марков. Добавим, что фан-зона чемпионата мира 2018 года в Екатеринбурге сможет вместить до 17 тыс. человек.



Напомним, в Екатеринбурге пройдут четыре матча группового этапа ЧМ-2018: Египет - Уругвай (15 июня), Франция - Перу (21 июня), Япония - Сенегал (24 июня) и Мексика - Швеция (27 июня).



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