С понедельника в Екатеринбурге для транспорта перекроют часть улицы Челюскинцев

15:49 | 15.04.2018

В связи с реконструкцией Макаровского моста в Екатеринбурге с понедельника, 16 апреля, частично будет перекрыта улица Челюскинцев.



Известно, что движения для транспорта будет перекрыто на отрезке Красного до Гражданской. Согласно информации на сайте администрации Екатеринбурга, ограничение будет действовать вплоть до 5 мая, при этом движение будет организовано по одной полосе в каждую сторону.



Фото: gtrk.tv