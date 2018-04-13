Тренер из Екатеринбурга установил новый мировой рекорд в беге на 100 миль

15:39 | 15.04.2018

Тренер из Екатеринбурга Олег Харитонов установил новый мировой рекорд в беге на 100 миль в возрастной категории 50+. Забег проходил в ЮАР.



Известно, что в Южную Африку Харитонов был приглашен в качестве почетного гостя. И в день своего 50-летия обновил свой же рекорд в беге на 100 миль, установленный в 2002 году. Теперь рекорд равен 13 часам 27 минутам и 27 секундам. Больше половины суток спортсмен бежал со скоростью 4, 5 км/ч по невыносимой жаре.



Напомним, Олег Харитонов - знаменитый уральский спортсмен, заслуженный мастер спорта и основатель школы бега.



Фото: Johan Vd Merwe