В Екатеринбурге стартовала запись детей в учреждения культуры дополнительного образования

13:14 | 15.04.2018

Сегодня стартовал прием заявлений на зачисление детей в первые классы муниципальных учреждений культуры дополнительного образования в Екатеринбурге.



По информации пресс-службы мэрии Екатеринбурга, подать документы можно несколькими способами. С сегодняшнего дня можно воспользоваться услугами Единого портала государственных и муниципальных услуг и отделений Центра муниципальных услуг. А с понедельника, 16 апреля, можно обратиться в приемную комиссию образовательной организации.



Отметим, что стандартный набор необходимых документов выглядит следующим образом: заявление о зачислении ребёнка, подлинник и копия паспорта заявителя (это может быть родитель или законный представитель), оригинал и копия свидетельства о рождении ребенка, 2 фото ребенка размером 35 на 45 миллиметров.



Фото: zilcc.com