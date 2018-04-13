Ограничения для большегрузов введены на дорогах Свердловской области

12:31 | 15.04.2018

С сегодняшнего дня введено ограничение движения для большегрузного транспорта на дорогах Свердловской области. По мнению властей региона, данная мера позволит защитить дороги от чрезмерных нагрузок в весенний период, приводящих к разрушению дорожного полотна.



Ограничения для большегрузов продлятся до 24 мая. Исключение сделано для международных грузовых перевозок, пассажирских автобусов, для автомобилей перевозящих продукты, животных и корма для них, лекарства, топливо и ГСМ, семенной фонд, удобрения и почту.



Не коснутся ограничения и транспорта, который перевозит грузы необходимые для ликвидации стихийных бедствий, а также перевозящий дорожную технику и материалы, которые применяются при проведении аварийно-восстановительных работ. Обойдут ограничения и военную технику, а также транспортные средства её перевозящие.



Фото: logist163.ru