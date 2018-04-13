В двух городских округах Свердловской области проходят выборы депутатов

11:46 | 15.04.2018

Сегодня в Свердловской области проходит голосование на выборах депутатов в Артемовском и Кушвинском округах, а также довыборы в местную думу.



В Артемовском довыбирают депутатов городской думы по округам №6, №16 и №17. В одном появилось место из-за внезапной смерти создателя и главного редактора газеты «Егоршинские вести» Агзама Шарафиева.



В Кушвинском городском округе два депутата досрочно прекратили свои полномочия по избирательным округам №1 и №2. Тогда городская избирательная комиссия приняла решение провести выборы в середине апреля.



Напомним, выборы депутатов городских дум в Екатеринбурге, Верхней Пышме и Качканаре состоятся 9 сентября.



Фото: sb.by