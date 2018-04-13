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11:41 | 15.04.2018

Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 14 апреля 2018 года

За прошедшие сутки с 08:00 14.04.2018г. до 08:00 15.04.2018г. на территории Свердловской области зарегистрировано 99 преступлений.

В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 61 противоправное деяние. Из них: 1 факт причинения тяжкого вреда здоровью, 3 разбоя , 2 грабежа, 8 фактов незаконного оборота наркотиков, в том числе 5 фактов сбыта.

За прошедшие сутки на территории области произошло 1 ДТП, в котором пострадали 2 человека.

За минувшие сутки на территории Свердловской области проведено 18 мероприятий, в которых приняли участие 5200 человек. Для обеспечения охраны порядка задействовались 75 сотрудников органов внутренних дел, 60 работников частных охранных организаций. Нарушений общественного порядка не допущено.

Фото и информация: Пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области

© «Вечерние Ведомости»

 


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