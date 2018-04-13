Болельщики «Спартака» провалились под лед городского пруда в Екатеринбурге

11:24 | 15.04.2018

Накануне второго тестового матча на «Екатеринбург Арене», где сразятся футболисты команд «Урал» и «Спартака», болельщики московской команды устроили фаер-шоу на городском пруде в Екатеринбурге. При этом несколько болельщиков «Спартака» умудрились провалиться под лед.



Всего на набережной городского пруда красные огни зажгли около 200 человек. По словам очевидцев, один из болельщиков, по всей видимости, решил проверить лед на прочность, и пошел по льду к середине пруда, где и провалился. Тогда на помощь поспешили еще трое человек, однако и они оказались в воде. К счастью, всем удалось выбраться на сушу.



Напомним, матч между «Спартаком» и «Уралом» будет сегодня, 15 апреля, в 16.00 на «Екатеринбург Арене». Движение будет перекрыто по следующим улицам: Репина (от Ленина до Мельникова), Ключевская (от Токарей до Мельникова), Крауля (от Мельникова до Репина).



Фото: "Типичный Екатеринбург" / vk.com