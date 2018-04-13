Умер журналист информационного агентства «Новый день» Максим Бородин

11:13 | 15.04.2018

Не стало Максима Бородина, журналиста информационного агентства «Новый день».



Несчастье произошло вечером 12 апреля. Максим упал с балкона своей квартиры, расположенной на 5 этаже. Причины случившегося непонятны, но можно сказать точно, это не суицид и не криминал.



Всё время после случившегося Максим находился в реанимации. И вот сегодня его не стало.



Максим запомнится хорошим и весёлым человеком, любящим жизнь, не унывающим никогда, ни при каких обстоятельствах. У Максима было множество планов, выполнить которые, к сожалению, он уже никогда не сможет.



Редакция «Вечерних ведомостей» выражает глубокое и искреннее соболезнование близким и коллегам Максима.