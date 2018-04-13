Около 2300 человек в Екатеринбурге проверили уровень своей грамотности на «Тотальном диктанте»

10:42 | 15.04.2018

Вчера, 14 апреля, в Екатеринбурге прошла масштабная акция «Тотальный диктант». По словам организаторов мероприятия, всего на проверку было сдано 2287 написанных диктантов. А самую большую открытую площадку посетили около 570 человек.



В этом году к акции «Тотальный диктант» впервые присоединились такие площадки, как Ельцин Центр, бизнес-центр «Высоцкий», Уральский центр развития дизайна УрГАХУ, музейный комплекс «Россия – моя история» и отделение «Почты России». Всего для уральцев были открыты 28 площадок, на которых они могли проверить уровень своей грамотности.



Напомним, текст для диктанта в этом году написала лауреат премий «Большая книга» и «Ясная поляна» Гузель Яхина. Результаты диктанта будут известны в конце апреля.



Фото: sputniknews.kz