Юношеский состав «Автомобилиста» взял первое место на чемпионате России

20:41 | 14.04.2018

Молодые хоккеисты из Екатеринбурга в составе команды «Автомобилист-Спартаковец» завоевали золото на чемпионате России Юниорской хоккейной лиги.



В команде играли юноши 2000 года рождения. В прошлый раз екатеринбуржцам удавалось забрать кубок победителей в 2012 году. Тогда играли мальчики 1994 года рождения.



Как рассказали в пресс-службе ХК «Автомобилист», первый этап финала наша команда прошла без поражений и с четырьмя победами заняла первое место в группе. В плей-офф «Автомобилист» обыграл «Русь» (6:4), «Нефтехимик» (4:1).



А в финале екатеринбуржцы встретились с командой ЦСКА из Москвы. Игра шла вничью, поэтому было объявлено дополнительное время. В овертайме победную шайбу смог забросить Кирилл Тютяев.





Фото: ХК «Автомобилист»