Вопиющая наглость: в Екатеринбурге разыскивают человека, укравшего телефон с пункта досмотра на вокзале

19:41 | 14.04.2018

Полиция Екатеринбурга пытается установить личность подозреваемого в краже телефона. Инцидент произошёл 13 апреля на железнодорожном вокзале.



Пассажиры проходили через рамку металлоискателя. По правилам необходимо достать из карманов личные вещи — деньги, ключи, телефон — и положить их на тумбочку.



Потерпевшая проделала все эти необходимые действия. И пока её досматривали сотрудники вокзала, неизвестный мужчина быстро взял телефон пассажирки и скрылся.



Фото: 2gis.ru