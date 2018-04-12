Акцию по сбору подписей около Театра эстрады провели екатеринбургские зоозащитники

18:27 | 14.04.2018

Всероссийская акция проходила в Екатеринбурге днем 14 апреля. Защитники животных собирали подписи в поддержку скорейшего принятия закона «Об ответственном обращении с животными».



Участники акции рассказали, что собираются направить подписанные петиции президенту. «В стране творится полный беспредел. Нет ни одного закона, который помогал бы решить хотя бы одну из проблем, связанных с обращением с животными», — возмущаются общественники.



Стоит отметить, что борьба за принятие закона продолжается уже 18 лет.