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Акцию по сбору подписей около Театра эстрады провели екатеринбургские зоозащитники
Участники акции рассказали, что собираются направить подписанные петиции президенту. «В стране творится полный беспредел. Нет ни одного закона, который помогал бы решить хотя бы одну из проблем, связанных с обращением с животными», — возмущаются общественники.
Стоит отметить, что борьба за принятие закона продолжается уже 18 лет.
Ольга Дубровина © «Вечерние Ведомости»
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