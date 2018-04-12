Екатеринбург готовится к приезду семитысячной армии фанатов «Спартака»

16:46 | 14.04.2018

Матч 26-го тура чемпионата России между «Уралом» и «Спартаком» пройдёт в воскресенье, 15 апреля, и станет вторым тестовым для «Екатеринбург Арены» в рамках подготовки к ЧМ-2018, пишет ТАСС. В уральской столице рассчитывают принять 7 тысяч спартаковских болельщиков.



По словам заместителя губернатора Свердловской области Сергея Швиндта, гостевую трибуну после матча болельщики «Спартака» смогут покинуть минут за 15.



— 35 тысяч не такой большой объём, чтобы испытывать трудности. Первый матч показал, что чаша стадиона при посещаемости в 18 тысяч зрителей опустела за восемь минут, а через 15 минут все покинули территорию арены, — отметил Сергей Швиндт.



Фото: 66. ru