В Екатеринбурге загорелся многоэтажный дом

14:00 | 14.04.2018

Сегодня в 10:06 поступило сообщение о пожаре в квартире на 11-м этаже в 14-этажном многоквартирном жилом доме на улице Крауля. Пожарные, несмотря на то что во двор сложно было заехать из-за припаркованных машин, справились с огнём в течение 30 минут.



Как сообщает ГУ МЧС РФ по Свердловской области, эвакуированы по лестничным маршам 25 человек (в том числе 5 детей), с использованием спасательных масок дыхательных аппаратов спасены 6 человек (в том числе 2 ребёнка). Информации о пострадавших не поступало.



Фото: daypic.ru