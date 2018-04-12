Пятый молодежный космический форум пройдет в Екатеринбурге

12:53 | 14.04.2018

Свердловчане от 12 до 18 лет представят более 20 своих изобретений на V Молодёжном космическом форуме «Семихатовские чтения», который пройдёт в Екатеринбурге с 16 по 24 апреля. В этом году форум посвящён 100-летию со дня рождения выдающегося конструктора и учёного Н.А. Семихатова, сообщает Департамент информационной политики губернатора Свердловской области.



Всего подростки представят больше 120 работ. К примеру, нашли земляки презентуют автоматическую систему стыковки космических аппаратов, разработку конструкции и создания действующей модели планетохода «Кристалл», а также транспортное средство для инвалидов, собранное на основе гироскутера.



Одним из ключевых мероприятий форума станет конкурс «Агенты Тесла», в рамках которого пройдёт защита пяти инновационных проектов: действующего макета глубоководного исследовательского автономного дрона, интеллектуальной системы по выращиванию растений, частотного преобразователя для асинхронного электродвигателя, портативной игровой приставки и искусственного космического спутника, который будет вырабатывать электроэнергию и переносить её на Землю.



Финал форума пройдёт 24 апреля во Дворце молодёжи (пр. Ленина, 1). Авторы лучших проектов отправятся на космодром, где им покажут запуск ракеты.



Фото: usiter.com