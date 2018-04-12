Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 13 апреля 2018 года

11:57 | 14.04.2018

За прошедшие сутки с 08:00 13.04.2018г. до 08:00 14.04.2018г. на территории Свердловской области зарегистрировано 151 преступление.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 88 противоправных деяний. Из них: одно убийство, три грабежа, 16 краж чужого имущества, 9 фактов незаконного оборота наркотиков, в том числе два факта сбыта.



За прошедшие сутки на территории области произошло четыре ДТП, в которых пострадали 4 человека.



За минувшие сутки на территории Свердловской области проведено 8 мероприятий, в которых приняли участие 5340 человек. Для обеспечения охраны порядка задействовались 47 сотрудников органов внутренних дел, 57 работников частных охранных организаций. Нарушений общественного порядка не допущено.



Фото и информация: Пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области